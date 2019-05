71% são vacinados contra a gripe em Caucaia, campanha encerra nesta sexta

Após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dedicar o último sábado (25) à segunda edição do Dia D de vacinação contra a gripe H1N1 este ano, Caucaia chega a 71,69% dos grupos prioritários imunes à doença. O percentual corresponde ao total de 69.448 doses aplicadas até o momento.

Para alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, outras 25 mil doses precisam ser aplicadas até esta sexta-feira (31), quando oficialmente encerram os trabalhos. Todas as 46 salas de vacina de Caucaia oferecem o serviço gratuitamente.

No último sábado, 16 postos de saúde funcionaram e outros 17 pontos estratégicos foram montados pela SME em diversas regiões do município.

“Estamos na reta final e ainda falta muito para atingirmos a marca. Nesse sentido, convocamos toda sociedade para aproveitar essa oportunidade, que é gratuita e pode salvar vidas”, alerta o secretário municipal de saúde Moacir Soares.

A vacina protege contra as influenzas A (H1N1 e H3N2) e B. A imunização contempla portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Nesses casos, é preciso apresentar prescrição médica no ato da imunização.

São considerados grupos prioritários pelo Ministério da Saúde: crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, idosos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.