967 títulos de terra serão entregues em Sobral

967 posses e composses definitivas serão oficialmente recebidos pelas famílias de agricultores e agricultoras familiares nesta quarta-feira (29), a partir das 10 horas. O evento contará com a presença do governador Camilo Santana, acompanhado do secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco de Assis Diniz, e do superintendente do Instituto do Desenvolv imento Agrário do Ceará (Idace), José Wilson Gonçalves.

O Programa de Regularização Fundiária é uma parceria do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Idace, com o Governo Federal, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Secretaria Nacional de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. A diretoria técnica do Idace é responsável pela coordenação técnica de educação e fiscalização do programa nos 182 municípios cearenses contemplados com a regularização.

Cada proprietário receberá uma pasta com título do imóvel rural, memorial descritivo e planta. Os terrenos disponibilizados são de até 200 hectares. Com o documento registrado no cartório e em mãos, o detentor do título pode acessar crédito rural, financiamento bancário, assistência técnica, além de facilitar na aposentadoria e participar de programas de apoio à agricultura familiar.