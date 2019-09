A área da saúde tem avançado no município de Tauá, afirma Alverne Lacerda

Em sessão com os vereados do município, nessa segunda-feira (9), o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Willian Noronha deu informações sobre a situação da área de saúde do município, esclarecendo quais os desafios, metas, projetos que estão e serão executados pela Gestão do Prefeito Fred Rêgo, em Tauá.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta terça-feira (10), o correspondente Alverne Lacerda informou que antes da gestão do atual prefeito de Tauá, o município contava apenas com uma equipe completa do Programa de Saúde da Família (PSF), hoje são 20 equipes e está em licitação o acréscimo de mais 4 equipes.

O correspondente ainda informa que Fred Rêgo está trabalhando para que se instale em Tauá uma clínica de hemodiálise para atender a mais de 30 pacientes que precisam se deslocar de Tauá até Crateús para realizar o tratamento. Segundo Alverne, também houve avanços no atendimento odontológico, onde mais de 6 mil procedimentos foram realizados em 10 meses.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: