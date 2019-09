Jaguaretama: cidade cearense poderá ser a capital nacional do espiritismo

A cidade de Jaguaretama poderá ser a Capital Nacional do Espiritismo, de acordo com um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal e de autoria do senador Eduardo Girão, do partido Podemos do Ceará. O parlamentar defende que o município foi escolhido por ser a cidade natal de Bezerra de Menezes, uma das figuras mais importantes do espiritismo no país.

Além disso o senador também criou outro projeto também aprovado na comissão, que institui o dia 18 de abril como o Dia Nacional do Espiritismo. A data foi escolhida por ser a obra de lançamento do livro de espiritismo de Alan Kardec. Os dois textos seguem agora para análise da Câmara dos Deputados.

O município de Jaguaretama tem aproximadamente 17.860 moradores e fica 240km distante da capital do Estado, Fortaleza.