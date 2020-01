“A grande questão agora é a sustentabilidade desses números”, diz Beto Almeida sobre redução de homicídios em Fortaleza e Maracanaú

Dentro do Bate-Papo político desta segunda-feira (27), os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida repercutiram os dados do Mapa da Violência publicado em uma reportagem do Jornal O Globo nesse domingo. Quarenta e quatro cidades do Ceará se destacaram entre os mais de 700 municípios brasileiros com queda no número de assassinatos no período de janeiro a setembro de 2019.

Sobre os resultados apresentados na reportagem, o jornalista Beto Almeida comenta: “Mostrou claramente que tem ação forte, a mão forte do Estado pra desarticular o crime organizado, principalmente com medidas que foram tomadas de isolar os chefes das facções criminosas em presídios federais. Aqui no Ceará especificamente, muitos deles foram transferidos”

Embora tenha ficado fora do programa nacional de combate à criminalidade implantado pelo Governo Federal, o município de Maracanaú registrou, entre janeiro e setembro de 2019, uma queda de 55% nos índices de assassinatos. A cidade teve, nos primeiros 9 meses de 2018, 100 homicídios e, no mesmo período de 2019, ou seja, de janeiro a setembro, 45 assassinatos

Os números trazem maior tranquilidade aos cearenses, contudo, o jornalista Beto Almeida alerta que o mais difícil vem agora, isto é, manter sempre o nível de homicídios em baixa: “A grande questão agora é as sustentabilidade desses números, esse é o grande desafio”