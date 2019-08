A mais de 1 ano em funcionamento, Casa da Mulher Brasileira realizou quase 25 mil atendimentos

A Casa da Mulher Brasileira, equipamento vinculado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), já soma quase 25 mil atendimentos às mulheres em situação de violência, no Ceará. Em julho, um mês após o primeiro ano de funcionamento, a Casa alcançou 24.972 atendimentos, entre primeira vez e retorno. Apenas naquele mês, foram 2.563 atendimentos realizados.

A Casa reúne serviços que atendem à mulher em situação de violência. Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Juizado, além do atendimento psicossocial necessário são ofertados a essa mulher que busca atendimento. Além disso, por meio do setor de autonomia econômica, a SPS oferta cursos de capacitação para que essa mulher alcance a independência financeira, rompendo de vez o ciclo da violência.

É no sentido de trabalhar a divulgação do espaço, que a Casa da Mulher Brasileira recebe nesta quarta-feira (07), às 14h, evento alusivo ao aniversário da Lei Maria da Penha, que completa seus 13 anos de sanção. O evento é promovido pelo Instituto Maria da Penha e terá apresentação do cordelista Tião Simpatia sobre a legislação. Maria da Penha, que deu nome à lei após denunciar os abusos sofridos, também estará presente no evento.

