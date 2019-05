A partir de hoje, novo trecho para navegação no Rio Cocó é aberto para população

Uma novo passeio de barco com saída do Parque do Cocó indo para a Sabiaguaba foi inaugurada em Fortaleza nesta terça-feira (21). Com 20 minutos de duração, a nova rota será de duas horas e já pode ser agendada conforme as condições da maré. O percurso segue pelo rio Cocó até a Ponte da Sabiaguaba e foi inaugurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

De acordo com Francisco de Assis Araújo, tenente reformado da Polícia Militar e ex-comandante do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), o objetivo principal do passeio é a educação ambiental.