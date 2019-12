A partir deste sábado, túnel da Avenida Alberto Sá, no Bairro Papicu, será liberado

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) da Prefeitura de Fortaleza, este é o segundo túnel construído sob a Via Expressa que liga os bairros Mucuripe e São João do Tauape.

O túnel Governador Beni Veras teve as obras iniciadas em dezembro de 2017, e possui 460 metros de comprimento com quatro faixas de tráfego, sendo duas por sentido. O local recebeu projeto paisagístico, nova pavimentação, postes de iluminação com luz branca, calçadas e ciclovia, segundo a prefeitura.

Ao todo, as obras dos dois túneis da Via Expressa tiveram investimentos de R$ 67 milhões e foram financiadas pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS, e fazem parte do conjunto de ações integradas entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, por meio do projeto Juntos por Fortaleza.