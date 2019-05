Abertas as inscrições para “Mutirão de Prefeitos” no FNDE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) está com inscrições abertas para a 5ª edição do “Mais Brasil: FNDE em Ação pela Educação – Prefeituras”. Conhecido também como “Mutirão de Prefeitos”, evento ocorrerá em 11 e 12 de junho.

A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação dos gestores educacionais para a correta utilização dos recursos financeiros repassados pelo governo federal.

Nesta edição, serão oferecidas 100 vagas. As inscrições devem ser feitas no site do FNDE e ficam disponíveis até que todas sejam preenchidas.

Durante o cadastro, os participantes terão a possibilidade de selecionar assuntos (pendências) a serem tratados no atendimento.

Entre os principais temas estão:

Monitoramento e execução de obras;

Transporte escolar;

Alimentação escolar;

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);

Plano de Ações Articuladas.

Os gestores receberão orientações quanto à operacionalização de módulos do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle (Simec), do Sistema de Prestação de Contas (SiGPC) e do Sistema para habilitação de Entidades (Habilita).

Transmissão ao vivo – O Mutirão de Prefeitos ocorrerá na sede do FNDE, em Brasília (Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE), das 8h às 18h, e conta com transmissão ao vivo. Para acompanhar, basta acessar o canal do FNDE no Youtube.