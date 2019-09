Abertura da 1ª Semana Estadual de Proteção Animal terá vacinação gratuita

A 1ª Semana Estadual de Proteção Animal acontece do dia 29 de setembro ao dia 6 de outubro. Promovida pelo Governo Estadual, a semana terá sua abertura realizada neste domingo (29), às 9h, no Parque Estadual do Cocó, junto com as atividades do Programa Viva o Parque. Haverá teste de calazar, vacinação antirrábica e doação de ração.

O objetivo da 1ª Semana é conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger os animais e ampliar a discussão sobre o tema. Esta será a primeira grande ação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa dos Animais (Coani), recém-criada pelo governador Camilo Santana.

Serviço

Abertura da 1ª Semana Estadual de Proteção Animal

Dia: 29 de setembro de 2019

Horário: 9h

Local: Parque Estadual do Cocó (Avenida Padre Antônio Tomas, S/N)