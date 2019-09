Abertura do Campeonato Intermunicipal de Futebol Feminino será neste domingo

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) realiza, a partir de 15h30 do próximo domingo (15), a abertura oficial do Campeonato Intermunicipal de Futebol Feminino. O evento acontecerá no município de Madalena, no Estádio Osmar Baquit.

Os times de Madalena e Aratuba serão os responsáveis pela partida que vai marcar a abertura oficial da competição. Além desse jogo, outros quatro jogos acontecem no final de semana, entre as equipes de: Caridade x Acarape, Palmácia x Banabuiú, Mulungu x Aracoiaba e Ibicuitinga x Ibaretama. A organização do Campeonato Intermunicipal de Futebol é promovida pela Federação de Triathon do Estado do Ceará (Fetriece).

A competição tem por objetivo a prática de milhares de jovens e adultos que se encontram fora da faixa etária da modalidade e não são oferecidas pelas organizações esportivas, atendendo aos ex-atletas profissionais como também aos cidadãos que já estão no mercado de trabalho, proporcionando o lazer aos finais de semana através da do futebol em seus respectivos municípios.

Serviço:

Campeonato Intermunicipal de Futebol Feminino

Jogo: Caridade x Acarape

Data: 14 de setembro (sábado)

Horário: 15h30

Local: Campo do Vila Nova – Caridade

Jogo: Madalena x Aratuba

Data: 15 de setembro (domingo)

Horário: 15h30

Local: Estádio Osmar Baquit – Madalena

Jogo: Palmácia x Banabuiú

Data: 15 de setembro (domingo)

Horário: 15h30

Local: Estádio Municipal José Moreira de Andrade “O Moreirão” – Palmácia

Jogo: Mulungu x Aracoiaba

Data: 15 de setembro (domingo)

Horário: 15h30

Local: Conjunto Padre Pedrosa – Mulungu

Jogo: Ibicuitinga x Ibaretama

Data: 15 de setembro (domingo)

Horário: 15h30

Local: Estádio Rabelão – Ibicuitinga