Abuso de poder: TRE cassa mandatos de Genecias Noronha e Aderlânia Noronha

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), presidida pelo desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, cassou nesta quarta-feira (12), por maioria dos votos, os mandatos do deputado federal Genecias Mateus Noronha e da deputada estadual Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha, por abuso de poder político nas eleições de 2018.

Os deputados ainda podem entrar com recurso, e os dois continuam no mandato enquanto puderem recorrer da decisão. A Corte também decretou a inelegibilidade dos parlamentares e de Raimundo Noronha Filho, prefeito de Parambu e irmão de Genecias, e de Luiz Noronha Júnior, vice-prefeito de Parambu. Eles foram acusados de abuso de poder político por publicidade institucional na página oficial da Prefeitura de Parambu, cujo prefeito é cunhado de Aderlânia, durante o período de pré-campanha.

Além de terem os mandatos cassados, Genecias e Aderlândia também foram acusados de abuso de poder econômico, por meio de derramamentos de santinho de candidatos concorrentes ao pleito, em locais de votação de Boa Viagem.