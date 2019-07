Ação de combate ao jogo do bicho em Sobral apreende quase de R$15 mil

Uma ação realizada pela Polícia Civil resultou na apreensão de quase 15 mil reais em dinheiro e blocos utilizados na prática conhecida como “jogo do bicho” na cidade de Sobral. A ação é um desdobramento da operação “Lei Para Todos”, que investiga o envolvimento de pessoas com a jogatina, considerada contravenção penal. Na primeira fase da operação, em junho, foram apreendidos mais de 9 mil reais.

A ofensiva aconteceu após equipes da Delegacia Regional receberem denúncia relacionada ao porte ilegal de arma de fogo e à exploração de jogo do bicho em um imóvel situado na Rua Luís Carlos Prestes. Após se dirigirem até o local, os agentes de segurança entraram na casa e comprovaram a prática da ilegalidade ao encontrarem vários blocos de anotações do jogo no interior do imóvel.

A operação “Lei Para Todos” foi deflagrada inicialmente, no dia 27 de junho deste ano, por equipes da Delegacia Municipal de Sobral. Na ocasião, dez pessoas foram conduzidas à unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), todas suspeitas de envolvimento com o jogo do bicho na região.