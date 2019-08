Ação educativa nos terminais rodoviários chama atenção para uso do cinto de segurança

A operação “Tô de cinto, tô seguro” executada nos dias 27 e 28 de agosto nos Terminais Rodoviários Engenheiro João Tomé e Antônio Bezerra, ambos em Fortaleza, pela equipe de Educação de Trânsito foi mais uma iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) com o objetivo conscientizar para a importância do uso do cinto de segurança nos ônibus que realizam o serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

Essa operação será parte integrante das ações de educação de trânsito oferecidas pelo Detran-CE se tornando constante nos terminais rodoviários de todo o Estado. Além da ação educativa, há também o trabalho realizado pelos fiscais de trânsito e transporte que vistoriam os itens de segurança obrigatórios como o bom estado de conservação dos pneus, extintores de incêndio, cintos de segurança em número correspondente ao de passageiros sentados, entre outros.

Durante os dois dias da ação educativa, 622 passageiros de várias empresas de ônibus como Guanabara, Satélite Norte, São Benedito, Princesa, Viação Nordeste, Nova Politur e Princesa dos Inhamuns com destinos intermunicipais e interestaduais como as cidades de Aracati-CE, Crato-CE, Sobral-CE, Recife-PE e João Pessoa-PB receberam informação e material educativo sobre a importância do uso do cinto de segurança e a forma correta de utilizá-lo.

O Detran-CE também implantou placas educativas lembrando aos passageiros do uso do cinto de segurança nos terminais rodoviários Eng. João Tomé, Messejana e Antônio Bezerra, em Fortaleza, e também nos municípios de Canindé e Russas. Em setembro, os passageiros que utilizam outros terminais rodoviários também serão beneficiados com a ação.

Cinto de segurança

As estatísticas mostram que passageiros que usam corretamente os cintos de segurança têm um risco menor de se ferirem e mais chances de sobreviverem num possível acidente de trânsito. Por este motivo, o uso do cinto não é opcional. Faz parte das condições de segurança do veículo, assim como os freios.