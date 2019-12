Ação policial combate crime de moeda falsa em Fortaleza e Quixeramobim

A Polícia Federal prendeu em flagrante, em duas ações distintas, um homem e apreendeu um menor, no momento em que recebiam cédulas de dinheiro falsas pelos Correios, na manhã desta segunda-feira (02).

De acordo com informações da PF, a área de inteligência descobriu que haveria remessa de dinheiro falso para o Ceará. A prisão do homem ocorreu na capital cearense no momento em que recebia a encomenda com cédulas falsas, no total de R$ 2 mil, entre notas de R$100, R$50 e R$ 20.

Já o menor foi apreendido em sua residência, no Município de Quixeramobim, também ao receber 18 cédulas falsas de R$ 100. Foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil daquele município e liberado após ser ouvido por termo de declaração e na presença dos responsáveis legais.

O homem preso foi autuado por crime de moeda falsa, com penas de reclusão de 3 a 12 anos e encaminhado a sede da Superintendência Regional do Ceará, onde permanecerá a disposição da Justiça Federal do Ceará.