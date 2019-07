Acidente entre caminhonete e micro-ônibus deixa feridos na BR 020

Um acidente de trânsito entre uma caminhonete e um micro-ônibus, na BR 020, na tarde deste sábado (20) deixa vários feridos.

De acordo com informações do correspondente do Ceará Agora Wellington Lima, o acidente ocorreu no km 382 que liga Caucaia a Fortaleza. Os veículos que vinham em sentidos contrários se chocaram deixando vários feridos. Ainda não foi confirmado o total de certo de vítimas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus estaria voltando para o município de Novo Oriente transportando parentes de detentos de uma unidade prisional na região metropolitana de Fortaleza. E a caminhonete era um veículo funerário com placa de Boa Viagem/ CE.