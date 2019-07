Acidente entre e carro e carreta congestiona Avenida Alberto Craveiro

Segundo o condutor da carreta, o acidente aconteceu por volta das 6h30. Com a colisão lateral, o carro de passeio acabou ficando na contramão e com as laterais danificadas, porém ninguém ficou ferido. Foi feita uma sinalização pelos próprios motoristas.

Até as 8h, nenhum órgão de trânsito havia comparecido ao local para controlar o tráfego dos motoristas.