Acidente no VLT do Cariri deixa quatro feridos em Crato

Um acidente no VLT do Cariri deixou quatros pessoas feridas nessa quarta-feira. O acidente ocorreu por volta do meio dia quando o Veículo Leve sobre Trilhos estava chegando na última estação, que fica na cidade do Crato. O metrô passou do ponto final e bateu em uma barreira de contenção que existe na praça onde fica localizada a estação.

Foram acionadas três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e uma ambulância da prefeitura. As vítimas foram levadas para o Hospital São Raimundo, que fica próximo ao local do acidente. Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas uma passageira que não quis se identificar relatou que provavelmente o problema tenha sido nos freios do veículo.

O metrô foi retirado do local e levado para a garagem, onde passará por reparos. Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informou que prestou de imediato toda a assistência necessária aos passageiros feridos no acidente e acompanha o estado de saúde de cada um deles. As causas do acidente estão sendo apuradas.