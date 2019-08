Acidentes envolvendo energia elétrica sobem em 2018

Em todo Brasil, o número de acidentes envolvendo energia elétrica subiu em 2018, totalizando 891 registros contra 863 no ano anterior. O número de episódios com mortes também cresceu, passando de 252 para 271 no mesmo período. Os dados foram apresentados pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

O setor com mais casos foi o da construção civil, com registros de acidentes em decorrência de contato ou rompimento de cabos no uso de caçambas e guindastes.

Dados de 2017 revelam que o Nordeste é a região brasileira com maior índice de ocorrências envolvendo choques elétricos, sendo responsável por 46% dos casos registrados no Brasil.

O Ceará é o quarto estado com mais óbitos causados por choque, com 42 casos.

O relatório também mostra o número de incêndios que tiveram causas elétricas e apontam a região Nordeste e Sudeste como as que mais registraram casos, as duas com 114. No Ceará foram sete casos de incêndios, mas nenhuma morte.