Acilon recorre à pesquisa para avaliar possíveis desgastes com cenas de nudez

A repercussão negativa das imagens do espetáculo ‘Erotic Circus Show’, na 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, evento apoiado pela administrativa municipal, obrigou o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, a recorrer a uma pesquisa de opinião pública para avaliar eventuais desgastes junto à população.

O vazamento das imagens de nudez, que ganharam as redes sociais, gerou constrangimento ao próprio Acilon que, mesmo sabendo da agenda da convenção brasileira de malabarismo, não se furtou a apoiar as apresentações e, após a repercussão negativa, decidiu exonerar o então secretário de Cultura, Leo Abreu.

Acilon ouviu críticas e cobranças de pastores e católicos e não escondeu, ao ser abordado sobre as cenas de nudez, o constrangimento e o mal-estar. O prefeito do Eusébio quer saber, com essa pesquisa, se o espetáculo teatral chegou ao conhecimento da população e qual a reação de quem recebeu as cenas de nudez pelas redes sociais.

O repórter Sátiro Sales tem mais informações sobre a saia justa envolvendo o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, com comentários, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, com o jornalista Beto Almeida.

Confira na integra: