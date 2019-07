Ações das Polícias Civil e Militar resultam em 110 capturas em Massapê este ano

Sete pessoas capturadas entre os dias 4 e 6 de julho deste ano. Esses números são resultados de ações realizadas por equipes das Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), em Massapê. Das capturas, seis foram em decorrência do tráfico de drogas e uma por furto. Com isso, chega a 110 o número de prisões e apreensões naquele município, do dia 1º de janeiro até o último sábado, 06 de julho.

Na quinta feira (4), durante abordagem realizada por equipes da Polícia Militar em um festejo realizado no município, foram aprendidos nove papelotes contendo cocaína e ainda uma quantidade de uma substância conhecida como “loló”. Na ocasião, os agentes de segurança prenderam Samuel Clemente de Paula (19), com antecedentes criminais por dano e ameaça, e apreenderam um adolescente de 16 anos, com passagem anterior pela Polícia por disparo de arma de fogo. Ambos foram levados para a Delegacia Municipal de Massapê, onde Samuel foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi registrado ato infracional contra o menor, pelo mesmo crime.

Já na sexta-feira (5), ainda durante os festejos, a equipe da Delegacia Municipal realizava diligências e vistorias e seguiram até um ponto onde, segundo informações, acontecia a comercialização de drogas. No local, os policiais flagraram a venda do ilícito e deram voz de prisão ao suspeito, identificado como Madson Alan Sousa Oliveira (23), que já tinha antecedentes por roubo. Ele ainda tentou fugir, mas foi abordado com auxílio da Polícia Militar. Com ele, foi encontrada uma quantidade de cocaína. O infrator foi então levado para a unidade da PCCE, onde foi realizado o procedimento por tráfico de drogas.

Ainda na sexta-feira (05), uma ação conjunta resultou em uma prisão por furto. A prisão de Sávio Coelho Silva (24) se deu a partir de denúncias de populares, que flagraram o momento em que o suspeito retirou da camisa alguns maços de cigarro, furtados da loja de conveniências de um posto de combustíveis onde ele bebia. A Polícia Militar, por meio de equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), com o apoio de policiais civis da Municipal de Massapê, caíram em campo e efetuaram a prisão do infrator. Ele estava em sua casa no momento da prisão. Foram encontrados maços de cigarro, produto este que foram restituídos ao estabelecimento. O suspeito já tinha passagens pela Polícia por roubo, furto e lesão corporal, e foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por furto.

Já no sábado, foram realizadas três prisões por parte de equipes da Segurança Pública. A primeira aconteceu por volta de 00h15, quando os policiais civis presenciaram a venda de entorpecentes, onde estava um grupo com cerca de quatro pessoas. Ao fazerem a abordagem, foram encontradas 15 g de cocaína, distribuídas em 10 porções. O material estava em poder de Breno da Costa Dias (22), sem passagens pela Polícia. Ainda durante a ação, foi apreendido um frasco de loló com Francisco Lucas Souza Alves (24), também sem passagem anterior. Os dois foram conduzidos à Delegacia Municipal, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Dando continuidade à saturação, a equipe da Municipal prendeu em flagrante um homem identificado como Francisco Renan Graciano de Sousa (19), com passagem pela Polícia por receptação. Com ele, também foi encontrada uma quantidade de cocaína. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

103 prisões no semestre

De 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, o trabalho conjunto realizado pelas Polícias Civil e Militar em Massapê resultou em 103 prisões, entre flagrantes e cumprimentos de mandados de prisão.

“Esse número é fruto de muito comprometimento com a sociedade, bem como, de um trabalho árduo de investigação”, ressalta o delegado Alysson Farias, titular da Delegacia Municipal de Massapê. O policial destaca a união das forças de Segurança do município em prol da população local: “A união com a Polícia Militar, em suas várias vertentes (POG, Cotar e Força Tática), também contribuiu bastante para o sucesso dos procedimentos”.

Das prisões, a maioria se deu por tráfico de drogas, 35 no total. Destacam-se ainda as ações que resultaram em capturas por roubo (13), violência doméstica (9), posse irregular de arma de fogo (8), porte ilegal de arma de fogo (5) e receptação (5). Foram presos ainda um suspeito de homicídio, dois suspeitos de latrocínio, dois por tentativa de homicídio e um por estupro de vulnerável.