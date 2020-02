Ações na área da saúde e educação no município de Sobral ganham destaque na Assembleia

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde do Município, está realizando uma força-tarefa para reduzir o tempo de espera por consultas e exames especializados. Além das unidades de saúde municipais e estaduais, clínicas particulares conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) também farão parte do calendário de atendimento e oferta de serviços em três turnos nos dias úteis e de 8h às 12h.

Aos sábados, até a atualização da fila de espera. Os pacientes serão atendidos no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Policlínica, Santa Casa de Misericórdia e clínicas especializadas da rede particular. De acordo com a secretária da Saúde de Sobral, Regina Carvalho, entre os exames com maior demanda destacam-se ultrassom, endoscopia e colonoscopia.

As ações na área de saúde de Sobral ganharam destaque, no Plenário da Assembleia Legislativa, em pronunciamento do médico e deputado estadual Carlos Felipe, do PC do B. Já a deputada estadual Augusta Brito, também, do PC do B, destacou as medidas, os projetos e os programas desenvolvidos pela Prefeitura para se transformar em exemplo nacional na área do ensino público. Augusta fez questão de falar em zelo e compromisso do prefeito Ivo Gomes com os avanços na rede de educação do município.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales: