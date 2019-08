Acopiara irá recebe Raio e sistema de videomonitoramento nesta quinta-feira (8)

A cidade de Acopiara da região Centro Sul do Ceará se ordena para fazer parte das cidades acima de 50 mil habitantes a adquirir uma unidade do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). As ações policiais também terão um alcance ainda maior com a chegada de 17 câmeras do sistema de videomonitoramento do Estado. Os equipamentos, que fazem parte do cronograma de expansão do sistema de videomonitoramento e interiorização de forças especiais em todo o território cearense, serão em entregues à população, nesta quinta-feira (8), às 17 horas.

Acopiara é a 43ª cidade do Interior a receber o efetivo do CPRaio e passa a integrar ainda a lista das 44 cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com o sistema de câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).