Acordos de cooperação fortalecem segmento de micro e pequenas empresas no Ceará

O Banco do Nordeste assinou, nesta segunda-feira, 18, dois acordos de cooperação técnica para beneficiar micro e pequenas empresas (MPEs) do Ceará. Os termos foram firmados com a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) e com a Federação Cearense das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Fecempe).

Os acordos têm duração de dois anos e preveem programa de cooperação, com ações de divulgação e orientação sobre linhas de crédito para empresas vinculadas às entidades. Em destaque, produtos para investimento e capital de giro, Cartão BNB e FNE Sol, linha de financiamento à micro e à minigeração distribuída de energia elétrica renovável.

Com 45 agências distribuídas no Ceará, o BNB contratou, em 2019, cerca de R$ 550 milhões com MPEs no Estado.

O apoio às micro e pequenas empresas é um dos três pilares de atuação estratégica do Banco do Nordeste. As parcerias firmadas reforçam a aplicação do FNE e ampliam o atendimento a esse segmento em nossa área de atuação, destaca o presidente da instituição, Romildo Rolim.

Participaram do encontro o superintendente estadual do BNB no Ceará, Rodrigo Bourbon Nava, o coordenador geral de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, Edivan do Socorro Fonseca, o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais (Conampe), Ercílio Santinoni, o presidente da Fecempe, Edivaldo Nunes, o coordenador adjunto da AJE Fortaleza, Valdemir Alves, além de diretores do BNB e representantes de instituições ligadas ao setor.