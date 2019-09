Acrísio Sena sugere criação de cargos para tradutores e intérprete de libras

O deputado Acrísio Sena (PT) informou, durante o primeiro expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (26), sobre projeto de indicação de sua autoria que sugere a criação de cargos efetivos para tradutores e intérprete de libras no quadro de funcionários da Casa Civil do Estado.

De acordo com o parlamentar, caso seja aprovado, o projeto de indicação 151/2019 permitirá a criação destes cargos e “oportunizará às pessoas com deficiência um acolhimento especial junto aos órgãos públicos, facilitando o contato, otimizando a prestação dos serviços e possibilitando a autonomia das pessoas que se encontrem nessa condição”.

Acrísio também convidou a população para sessão solene que acontecerá nesta sexta-feira (27), às 15 horas, em homenagem ao Dia do Surdo, comemorado nesta quinta-feira (26).

“Essa data representa a luta pela inclusão do surdo e pela educação bilíngue. Além disso, precisamos valorizar e respeitar a nossa segunda língua, que é a libra”, destacou.

Após seu pronunciamento, o deputado fez a entrega simbólica do projeto de indicação para representantes das entidades ligadas a pessoas surdas. Ocuparam as galerias do Plenário da Casa os alunos e representantes do Instituto Felippo Smaldone, do Instituto Cearense de Educação de Surdos, da Escola Técnica Estadual Joaquim Nogueira, do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), da Associação dos Surdos do Ceará, da Pastoral de Surdos do Ceará.