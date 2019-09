Acusado de matar a esposa em Milagres, interior do Estado, é preso em São Paulo

Um homem acusado de matar a própria esposa no Município de Milagres (a cerca de 484 km de distância de Fortaleza), no ano de 1997, foi preso na cidade de São Paulo, nesta segunda-feira (9), 22 anos após o crime.

Francisco Antônio do Nascimento, conhecido como ‘Chico Narciso’, de 57 anos, trabalhava como açougueiro e vivia com outra mulher, na capital paulista, segundo informações do comandante da 2ª Cia do 2º BPM (Brejo Santo), major Lucivando Rodrigues.

A prisão foi efetuada por policiais militares de São Paulo, no distrito de Guanases, durante a madrugada. “Realizamos levantamentos e repassamos todas as informações para os colegas de lá, como endereço, com que carro ele andava. Agora, os policiais do Ceará vão lá buscá-lo, porque ele é um preso da Comarca de Milagres”, explica o oficial.

‘Chico Narciso’ é acusado de matar a esposa, a dona de casa Franscisca Aciza da Silva, com quatro facadas, na madrugada de 2 de março de 1997, na Rua 102, no Conjunto da Cohab, em Milagres. Na época, o homem era dono de um frigorífico e não tinha envolvimento com a criminalidade, o que assustou a população local.