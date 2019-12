Adolescentes do Sistema Socioeducativo participam de Enem PPL 2019

erca de 46 jovens dos centros socioeducativos do Estado do Ceará, estão realizando provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). As provas começaram a ser aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (10) e continuam nesta quarta-feira (11).

Serão quatro provas no mesmo modelo do Enem regular; no primeiro dia os adolescentes realizaram exames nas áreas de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias; e no último dia será a vez de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

A nota do exame pode ser usada para os jovens ingressarem em universidade pública e se sintam motivados para encaminhar uma nova trajetória de vida fora das unidades socioeducativas.