Adolescentes recebem aulas de reforço durante recesso escolar

A escolarização formal, conforme calendário estadual, começa em fevereiro, mas nos centros socioeducativos do Ceará a época do recesso também é momento para reforçar os estudos. Nesta semana, professores que atuam no sistema socioeducativo, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estão ministrando aulas de reforço escolar.

A iniciativa tem o objetivo de trabalhar as deficiências de leitura e escrita dos jovens, bem como fortalecer as relações interpessoais por meio da prática da gentileza e de círculos de cultura de paz.

De acordo com a Assessora Técnica da Seas responsável pelo Eixo de Escolarização, Aparecida Costa, o projeto intitulado Praticando a Gentileza em Sala de Aula, “tem o intuito de trabalhar e motivar a prática da gentileza, entendendo que esta precisa ir além da sala de aula, na busca de proporcionar uma melhoria na comunicação e relacionamento através de ações que demonstrem a gentileza para com o próximo, a prática do desenvolvimento do afeto, da escuta, pronunciar palavras que façam bem ao outro, bem como a prática de atitudes que tragam uma melhoria real na qualidade de vida dos adolescentes e jovens que se encontram em cumprimento de Medidas nos Centros Socioeducativos.”

Todos os centros socioeducativos da capital estão participando desta ação. Com turmas pela manhã e tarde, os jovens estão sendo acompanhados pelos professores e pedagogos.