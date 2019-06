Adutora rompe, danifica casas e distribuição de água é paralisada em Juazeiro do Norte

O rompimento de uma adutora fez um jato de água jorrar, danificando casas em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. O ocorrido foi por volta das 6h40 deste sábado (29). A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi acionada para reparar a situação. A distribuição da água no bairro não foi paralisada.