Advogado é preso ao tentar entregar bilhetes para membros de facções criminosas

Um advogado foi preso ao ser flagrado saindo do presídio com quase 20 bilhetes que seriam entregues a integrantes de organizações criminosas, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (24). De acordo com a Polícia, o homem foi autuado por integrar organização criminosa e associação para fins de tráfico de drogas.