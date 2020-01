Aedes aegypti: Secretaria de Saúde solicita mais de 10 mil litros inseticidas para combater o mosquito

Em 2019, 15.175 casos de dengue foram registrados em todo o Ceará. Treze óbitos também foram causados pela doença. Além disso, no mesmo período, foram contabilizados 1.060 casos de chikungunya.

Com a proximidade da quadra chuvosa no Estado, que acontece entre fevereiro e maio, a recomendação é que a população fique atenta e tome cuidados para prevenir a doença. O ideal é evitar água parada em baldes, potes, bacias, e outros recipientes para evitar a formação de criadouros do Aedes Aegypti.