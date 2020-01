Aena Brasil inicia operação no Aeroporto Juazeiro do Norte

Seguindo os prazos estabelecidos pela ANAC, na quinta rodada de concessão da operação de aeroportos, a empresa espanhola Aena é responsável, desde 13 de janeiro de 2020, pelo gerenciamento operacional do Aeroporto Juazeiro do Norte-Orlando Bezerra de Menezes, que de janeiro a novembro de 2019 recebeu 483.142 passageiros.

Uma equipe multidisciplinar da Aena, veio para a ocasião da sede em Madri e em conjunto com a equipe corporativa brasileira de Recife, acompanha os primeiros dias de operação de forma a garantir sem incidências a continuidade e melhoria dos serviços oferecidos pela Infraero.

O diretor-presidente de Aena Brasil, Santiago Yus, encontra-se em nossa cidade, à frente da equipe operacional e declarou:

“sinto uma imensa satisfação que este aeroporto cearense seja o primeiro a ser operado pela Aena Brasil. Chegamos aqui com o duplo propósito de melhorar os serviços aeroportuários, e com a ajuda dos organismos oficiais e as companhias aéreas, poder incrementar o tráfego aéreo neste aeroporto”.