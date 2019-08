Pinto Martins terá pista interditada, a partir de segunda, entre 5h30 e 10h30

A partir de segunda-feira (19), a pista do aeroporto de Fortaleza estará fechada para pousos e decolagens devido a obras. O horário da intervenção será das 5h24 às 10h23 e deve seguir até o dia 23 deste mês.

De acordo com o aeroporto, caso os passageiros tenham dúvidas sobre os horários dos voos, é necessário procurar as companhias aéreas. A previsão de outros pousos e decolagens para os outros horários permanece inalterada.

A atividade foi comunicada com antecedência para que as companhias aéreas reorganizassem o cronograma de voos e não prejudicasse os viajantes. O aeroporto ainda informa que o terminal de passageiros funcionarão normalmente no período das obras nas pistas.

O terminal aéreo foi leiloado em 2017, pelo valor de R$ 425 milhões e assumido pelo grupo Alemão Fraport. Desde o ano passado, o aeroporto passa por obras de melhorias para uma maior modernização do terminal, as obras irão até 2020.