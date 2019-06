Aeroporto de Fortaleza: passageiros reclamam de longas filas e demora no check-in

A madrugada deste sábado (29) foi marcada por longas filas e confusão na nova área do check-in do Aeroporto de Fortaleza. De acordo com os passageiros, a fila de bagagens estava literalmente parada, com cerca de 300 pessoas para quatro funcionários. Outra reclamação é com relação as esteiras que levam a mala. Segundo os passageiros, estava travada e parando.

A empresa que administra o aeroporto, a Fraport, disse que houve “alguns equívocos na condução de determinadas bagagens, mas trataram-se de situações pontuais que não geraram qualquer impacto nas operações”. A empresa disse reafirmar “compromisso e esforços para que todos se adaptem ao novo espaço da melhor maneira”.

O check-in está funcionando normalmente neste sábado, de acordo com a empresa. A nova área do check-in foi inaugurada na última terça-feira (25).