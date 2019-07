Aeroporto de Fortaleza tem o maior crescimento de voos e oferta de assentos do Brasil

O Aeroporto de Fortaleza registrou o maior crescimento no número de voos e na oferta de assentos de todo o Brasil. Os dados de janeiro a julho deste ano mostram um crescimento de 68% na oferta de voos e de 60% na oferta de assentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Agencia Nacional da Aviação Civil (Anac).

Atrás de Fortaleza, aparece o Aeroporto de Brasília, que teve aumento de 34% na oferta de voos e de 28% de assentos. Em seguida aparecem os aeroportos de Curitiba (15% na oferta voos e 21 % de assentos), Campinas (14% oferta de voos e 25% de assentos), Salvador (1,7% na oferta de voos e 5% de assentos) e Florianópolis (3% na oferta de voos e 3% de assentos).

Todos os demais destinos do Brasil tiveram índices negativos tanto em oferta de voos quanto na de assentos. “Somos o destino que mais têm crescido no País. Aproveitamos o bom momento para capacitar agentes de viagens e promover o Ceará nos principais eventos do setor, para que esses voos estejam sempre cheios”, destaca o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

Atividades turísticas

Conforme a última Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), referente a abril, o Ceará registrou mais uma vez melhor desempenho entre os estados avaliados no volume de atividades turísticas. Na comparação de abril de 2019 com abril de 2018, houve crescimento de 5,3%. O índice do Brasil ficou em zero. São Paulo (5,1%) e Goiás (1,4%) foram os outros dois estados com índice positivo.