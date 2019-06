Aeroporto de Fortaleza terá novo check-in é liberado a partir de amanhã

A concessionária do Aeroporto de Fortaleza, Fraport Brasil, entrega a partir desta terça-feira (25) uma nova área de check-in. O novo espaço faz parte da expansão do terminal e se encontra no térreo do prédio, um nível abaixo do atual espaço de check-ins. Serão 40 posições domésticas e mais 20 internacionais.

A migração das companhias aéreas se darão de forma gradativa ao longo da semana para evitar impactos. Já estarão atendendo no novo espaço a partir desta terça-feira (25) as empresas internacionais Air France, KLM, TAP, Cabo Verde Airlines, Copa e Condor. A Azul e Gol se mudarão na quinta-feira (27) e na sexta (28) é a vez da Latam.

A Fraport ainda revelou que, em breve, os passageiros de voos domésticos que desembarcarem no terminal terão um novo fluxo para a retirada de bagagem. Até o final do ano, será entregue uma passarela interna que deverá auxiliar o fluxo de viajantes do check-in à área de embarque.

Atualmente, cerca de 78% das obras de expansão já foram concluídas. O prazo final para a entrega é no dia 14 de abril de 2020, segundo informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A data limite inicialmente prevista no contrato de concessão era outubro deste ano.