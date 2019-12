Aeroporto e rodoviária têm movimento intenso nos dias que antecedem o Réveillon

De acordo com a Fraport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro, 288.447 passageiros devem estar embarcando e desembarcando na Capital. No mesmo período do ano passado, o aeroporto recebeu 414.258 passageiros, o que representa uma queda de 30%.

Segundo a assessoria da empresa, a queda de movimentação em relação a 2018 deve-se ao encerramento das operações da companhia aérea Avianca Brasil, em maio, e à pausa das operações diárias da Gol para Miami/Orlando.