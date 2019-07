Aeroportos cearenses movimentam quase 300 mil passageiros no primeiro semestre deste ano

Os três principais aeroportos do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati, movimentaram no primeiro semestre deste ano 294 mil passageiros. O resultado é 2% a menos que em comparação com o mesmo período do ano passado, quando passaram pelos terminais mais de 300 mil pessoas. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No primeiro semestre de 2018, não havia voos regulares em Aracati. No entanto, a Avianca ainda operava em Juazeiro do Norte, situação modificada em 2019, com a companhia em processo de recuperação judicial.

Já nos seis primeiros meses de 2019, Jericoacoara movimentou 51,9 mil passageiros, alta de 41% na comparação com 2018. Juazeiro teve queda de 8,5% no número de passageiros e Aracati registrou mais de 1,3 mil passageiros.