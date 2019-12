Agência Nacional de Transportes Aquaviários premia Porto do Pecém

O Porto do Pecém foi um dos grandes premiados da noite na cerimônia de entrega do Prêmio Antaq 2019, realizada na Sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em Brasília. O terminal portuário localizado no litoral oeste do Ceará recebeu nada menos que três prêmios em reconhecimento aos avanços em inovação e desempenho ambiental.

A Comissão Julgadora do Prêmio Antaq 2019 elegeu como terceira melhor iniciativa inovadora do Brasil o trabalho “Inovação no Embarque de Granéis Sólidos – Inovação no Processo de Carregamento de Manganês no Porto do Pecém”. O trabalho foi inscrito pelos colaboradores Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira, José Alcântara Neto, Francisco Wilame Silva Amaral Júnior e Wagner Monteiro Ferreira. Todos profissionais do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Em outubro e em novembro desse ano foram realizados os dois primeiros embarques de manganês na história do Porto do Pecém. Mais de 130 mil toneladas do minério, extraído do município cearense de Pentecoste, foram exportadas para portos da China e Indonésia utilizando, pela primeira vez, um equipamento conhecido como “baia graneleira” (Bulkbraz), que possui alta eficiência operacional, pois permite carregamentos rápidos de navios graneleiros.

Além da inovação, o desempenho ambiental do Porto do Pecém foi destacado na entrega do prêmio Antaq 2019. Isso por que o terminal cearense saltou cinco posições e chegou ao 4° lugar no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) referente ao ano de 2018. O IDA, que é referência no setor portuário, é composto por 38 indicadores relacionados a conformidades legais vigentes no Brasil e boas práticas em gestão ambiental, saúde e segurança de operações.

O resultado rendeu ao porto cearense outro prêmio. Na categoria “Desempenho Ambiental – Maior Evolução Anual do IDA 2018: Porto do Pecém foi classificado em 5° lugar no ranking”. Em 2015, o terminal portuário ocupava o 17° lugar nesse mesmo ranking.

Ranking Índice de Desempenho Ambiental (IDA) – ANTAQ

Porto do Pecém

2018: 4° com 90,80 pontos

2017: 9° com 77,53 pontos

2016: 12° com 67,22 pontos

2015: 17° com 57,85 pontos

“O envolvimento de todos os setores do Porto do Pecém explica esse resultado. Uma vitória de toda a equipe, que sempre valorizou a atenção ao meio ambiente. Com muita firmeza continuaremos a buscar o aperfeiçoamento das nossas operações e a consequente evolução no ranking da Antaq. Gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado aos profissionais que fazem o Complexo do Pecém. Gratidão a todos”, disse Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará