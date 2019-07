Agenda do Dia: Assembleia Legislativa promove audiência pública nesta terça

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa realiza, nesta terça-feira (9), às 14h, audiência pública para discutir demandas das universidades públicas estaduais do Ceará e dos seus professores. O debate, que atende requerimento do deputado Renato Roseno (Psol), acontece no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

A Assembleia Legislativa celebra, às 17h, em sessão solene, no Plenário 13 de Maio, os 120 anos da Agência da Capitania dos Portos em Camocim, litoral Cearense. A iniciativa é do deputado Sérgio Aguiar (PDT).