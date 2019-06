Agenda do Dia: Assembleia Legislativa realiza audiências públicas e solene nesta terça

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa promove, nesta terça-feira (25), às 14h, audiência pública sobre a permanência dos cursos de Filosofia e Sociologia na grade curricular da Educação Básica e Superior e as consequências dos cortes orçamentários. O debate atende a requerimento do deputado Queiroz Filho (PDT) e ocorre no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

A partir das 15h, a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano debate a regulamentação da atividade de off-road no Ceará. A audiência pública, que acontece no Complexo de Comissões técnicas da Casa, foi solicitada pelo deputado Evandro Leitão (PDT). Comemorado oficialmente em 1º de junho, o Dia da Imprensa será celebrado, às 15h, em sessão solene no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa. A solenidade atende pedido do deputado Heitor Férrer (SD).