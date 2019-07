Agenda do Dia: Assembleia Legislativa realiza nesta segunda- feira duas audiências

Para comemorar os 91 anos da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio, a Assembleia Legislativa realiza, nesta segunda-feira (1º), sessão solene, às 9h, no Plenário 13 de Maio. A solenidade atende requerimento do deputado Fernando Santana (PT).

A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano (CVTDU) da Assembleia Legislativa promove, a partir das 14h30, audiência pública para debater o atual cenário e problemas enfrentados pelos proprietários de veículos de fretamento e turismo. O debate, solicitado pelo deputado Delegado Cavalcante (PSL), será no Complexo de Comissões Técnicas da Casa. O trabalho que a Casa da Mulher Brasileira está realizando no Ceará, desde dezembro de 2018, quando foi inaugurada, será celebrado em sessão solene, às 15h, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa. A iniciativa é da deputada Augusta Brito (PCdoB), procuradora Especial da Mulher na Casa.