Senado Federal: Agenda do dia 19 de Agosto

– Cassi Coutinho, Coordenador da Casa de Cultura do Idoso da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

– Ulisses Campos de Araújo, Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência;

– Adriana dos Santos Marmori Lima, Pró-Reitora de Extensão da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições;

OBJETIVO: Reunião Técnica com o objetivo de debater envelhecimento e políticas públicas para a população idosa no Estado da Bahia e preparação e planejamento para Conferência Estadual a ser realizada em setembro.

14h 00

CAPADR

Mesa Redonda

Salão da Comunidade de Caravaggio – Três Cachoeiras /RS Salão da Comunidade de Caravaggio – Três Cachoeiras /RS

-Representante do MPF de Capão da Canoa/RS;

-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três

Cachoeiras;

-Representante da Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras;

-Presidente da Câmara de Vereadores de Três Cachoeiras;

-Representante da Agencia Nacional de Transportes Terrestres –

ANTT;

-Representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transito – DNIT;

-Representante da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul –

CCR-Via Sul;

-Deputado estadual Elton Weber.

Requerimento nº 117/2019-CAPADR, de autoria do Deputado Heitor Schuch PSB/RS.

