Agendamento para realizar cadastramento biométrico volta a ser feito a partir de amanhã

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará abriu um novo prazo para o fortalezense realizar o cadastro biométrico. O agendamento já pode ser feito no site e através do Disque Eleitor 148 a partir de amanhã (04).

O novo prazo não impede que o título de eleitor seja cancelado a qualquer momento. Os eleitores que estão nessa situação podem regularizar o cadastro até maio do ano que vem.

Segundo o Tribunal, o cadastramento biométrico é realizado para dar maior segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Na Capital, ainda restam cerca de 400 mil eleitores para realizar o procedimento obrigatório.

Aqueles que não realizarem o cadastro e tiverem o título cancelado ficaram impedidos de solicitar o passaporte, receber aposentadoria ou pensão paga pelo governo federal, fazer matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público.