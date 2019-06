Agentes Penitenciários derrubam drone que sobrevoava presídio em Itaitinga

Na noite dessa quinta-feira (20), agentes penitenciários do Instituto Presídio Olavo Oliveira (IPPOO 2) derrubaram e apreenderam um drone que sobrevoava a Penitenciária. No equipamento foram encontrados três smartphones, quatro chips lacrados, um carregador e uma câmera.

Após o confisco do aparelho, os agentes realizaram uma vistoria nos arredores do Presídio na tentativa de encontrar as pessoas que controlavam o veículo aéreo, no entanto, ninguém foi localizado