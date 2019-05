Agentes penitenciários do Ceará vão atuar em força-tarefa nos presídios do Amazonas

Um grupo com 20 agentes penitenciários do Ceará embarcam nesta quarta-feira (29) para Manaus, onde atuará na força-tarefa federal que irá intervir nos presídios da capital amazonense, onde 55 detentos foram mortos num massacre entre o último domingo (26) e esta segunda-feira (27).

Os agentes estiveram nesta manhã com o secretário da administração penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, para serem orientados sobre a missão. Todos foram treinados do novo modelo implantado no sistema, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Os 20 agentes ficarão em Manaus por tempo indeterminado.

A força-tarefa de intervenção Penitenciária começa a atuar nesta quarta no interior dos presídios de Manaus, onde houve os massacres. A ação foi oficializada pela Portaria de número 564, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta quarta do Diário Oficial da União (DOU).

A medida atende à solicitação feita pelo governo do Amazonas.