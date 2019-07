Agricultor que encontrou Zé do Valério tentou dopar o acusado para chamar a polícia

O suspeito de estuprar e matar uma universitária na cidade de Pedra Branca, Zé do Valério foi encontrado no início da tarde de hoje (12), por um morador do município de Buriti dos Montes, no Piauí. O agricultor identificou e levou a polícia ao local onde o homem estava escondido. João Elias deu comida ao suspeito por três dias e chegou a colocar remédio para dormir na coalhada de Zé do Valério, na intenção de capturá-lo.

A apreensão foi realizada em uma área de mata fechada por policias da Força Tática e da subagência de Inteligência do 7º Batalhão de Polícia Militar de Crateús. De acordo com informações, o suspeito estava acordado quando os policiais chegaram, e tentou correr, mas foi capturado. Com ele, a polícia apreendeu uma arma e seis munições.

As buscas por Zé do Valério ocorriam há mais de dois meses nas regiões de mata do Ceará e Piauí. Durante a fuga, o vaqueiro roubou uma moto, invadiu uma casa e furtou comida, mas sempre acabava escapando do cerco policial se escondendo na mata.

No dia 21 de junho, o acusado chegou a trocar tiro com os policiais do Piauí, na mesma região de Buriti dos Montes, e fugiu logo depois.