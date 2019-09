Agricultores familiares terão bônus para financiamento de 12 culturas neste mês

A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou a lista dos produtos contemplados no mês de setembro pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). A informação foi publicada através da Portaria Nº 4205, de 6 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 10.

Neste mês, serão contemplados 12 produtos em diferentes estados brasileiros e valem a partir desta terça-feira a 09 de outubro de 2019. Têm direito a descontos: açaí (fruto), amêndoa de babaçu, borracha natural cultivada, cará inhame, castanha de caju, feijão caupi, laranja, mamona em baga, maracujá, mel de abelha, raiz de mandioca, e tomate.

No Ceará, o mamona em baga terá desconto de 44,17%, raiz de mandioca 39,05% e na cesta de produtos 9,76%.

Os cultivos inseridos tiveram queda no preço de mercado e por isso, os agricultores que plantam os alimentos têm direito a descontos no pagamento do crédito adquirido por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pela antiga Sead.

*(Com informações da Aprece)