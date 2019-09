Agricultores rurais de Hidrolândia recebem títulos de terra do Governo do Ceará

Uma comitiva formada pelo assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins; pelo representante do Incra, Guilherme Brasil, e pelo superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), José Wilson Gonçalves, promoveu uma ação de entrega de títulos de propriedade rural.

Essas famílias vão ter a propriedade da sua terra. Essas pessoas vão ter acesso a empréstimos com juros bem baixinhos, com excelentes condições de pagamento, para melhorar as suas propriedades. Estamos muitos felizes em estar representando o governador Camilo Santana, na terra que eu nasci, considerou Nelson Martins.

Participaram ainda da ação, o chefe de gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Gerônimo Nascimento, o deputado estadual Geová Mota, e Teobaldo Muniz, representando o secretário Mauro Filho, do Planejamento e Gestão, bem como representações municipais. A prefeita Ires Oliveira demonstrou estar reconhecida com a ação de titularizaçao.

O Programa de Regularização Fundiária tem realizado um trabalho próspero no Ceará, segundo o superintendente do Idace, José Wilson Gonçalves. O programa é realizado de forma parceira entre o Governo do Ceará (SDA e Idace), e do Governo Federal (Incra e Secretaria Nacional de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura).