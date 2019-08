Águas da Transposição do rio São Francisco chegam ao Ceará a partir do final de agosto

As águas do Rio São Francisco devem chegar ao Ceará ainda neste mês de agosto. Após mais de 30 municípios cearenses declararem situação de emergência hídrica, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anuncia que dia 30 de agosto começará o bombeamento da terceira estação elevatória do eixo norte do Rio São Francisco.

O anúncio foi feito durante reunião entre o deputado federal Heitor Freire (PSL) com o chefe da pasta para tratar sobre a seca no Ceará. Canuto informou que a água vai abastecer o reservatório de Jati, e será distribuída para as cidades que estão enfrentando a crise hídrica.

